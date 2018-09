Nicolae Robu: Ne-a fost greu. Am rezolvat problema

Tocmai am incheiat o ințelegere cu conducerea EON GAZ ROMANIA privind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, COLTERM. Am explicat convingator ca situația financiara critica a Primariei Timișoara e la final, ca in zilele urmatoare, pana la sfarșitul lunii septembrie, vom incasa sume mari ca taxe și impozite locale de la firme, mai general zis de la persoane juridice și vom achita toate restanțele de plata semnificative, catre toți partenerii și cu prioritate catre EON GAZ…