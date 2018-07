Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi "puternici", iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ. "Vom putea iesi din aceste vremuri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca este prematura o estimare a sanselor motiunii de cenzura, acestea depinzand, in mare masura, si de modul in care vor proceda PSD si ALDE la vot, daca parlamentarii acestor partide vor fi lasati sa voteze."E greu sa fac o evaluare…

- Secretarul general PSD, Marian Neacsu, sustine ca decizia de condamnare a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, "nu are nimic de-a face cu faptele si lucrarile dosarului si parca nici macar cu lupta politica". "Nu este o decizie impotriva unui om chiar daca el e presedintele partidului, ci impotriva partidului,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…

- Liberalii nu sustin modificarile la Codul administrativ si Codul de procedura penala, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL nu sustine Codul administrativ, de asemenea nu sustine Codul de procedura penala. Avem o multime de argumente impotriva acestor acte normative", a spus Orban. Liderul…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a facut un scandal monstru la ședința de ieri a biroului permanent județean al partidului. Motivul a fost postarea deputatului Pavel Popescu de pe Facebook legata de incendierea mașinii editorului PRESSALERT, Dragoș Boța, parlamentarul susținand ca ”este un jurnalist…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca decizia CNCD in privinta presedintelui Klaus Iohannis este scandaloasa si ca liberalii vor modificarea legislatiei, astfel incat membrii Consiliului pentru Combaterea Discriminarii sa fie reprezentantii societatii civile, nu numiti politic.

