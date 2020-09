Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a fost acuzat chiar pe nedrept ca fobia fata de straini si mai ales germani i s-ar fi dezvoltat pe motiv de Dominic Fritz. Nici vorba! Mare “patriot”, el le-a dat cu flit nemtilor inca de acum cativa ani. Apropo, ati mai auzit ceva de infratirea Timisoarei cu Karlsruhe? Iata o povestioara…

- A fost agitatie mare, joi noaptea, pe strazile Timisoarei. Principalii candidati ai partidelor la functiile din viitoarea administratie locala au inceput lipirea afiselor electorale, pe panourile special amenajate in acest sens. Cu alai de sustinatori, poze colorate si bidinele sau spray-uri cu lipici,…

- Nicolae Robu a avut o noua iesire la adresa celora caruia nu-i sunt pe plac. In videoconferinta de astazi primarul Timisoarei a trecut de la o discutie legata de amenajarile dintr-un parc, la un atac in care compara comportamentul oamenilor cu cel al cainilor. „Ati vazut ce se intampla cand unul mic…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, a depus luni dupa-masa lista cu cele peste 8.000 de semnaturi in vederea inscrerii in cursa pentru acest post. Alaturi de el se va afla o echipa de consilieri locali, sunt 27 de candidati, iar liderul acestora va fi seful filialei…

- Nu cu mult timp in urma, primarul Nicolae Robu se plangea ca Oculta Mondiala, statul paralel si Soros investesc extrem de multi bani in promovarea stradala a candidatului USR PLUS la Primaria Timisoara, Dominic Fritz. E adevarat, nu i-a pomenit numele, dar a fost extrem de sugestiv la cine s-a referit.…

- Romania inregistreaza o crestere alarmanta a cazurilor de COVID-19, iar autoritatile anunta ca nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva in Bucuresti. In acest context, spitalul modular pentru bolnavii COVID-19, construit de Asociatia Daruiteste Viata in curtea spitalului Elias, nu poate fi folosit pentru…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

- Omul de afaceri care a pus la dispoziție elicopterul pentru inaugurarea bazei sportive in comuna Liebling a confirmat, pentru Libertatea, ca aparatul de zbor a fost inchiriat. Inițial el a zis ca primaria l-a inchiriat, dar apoi a revenit și a spus ca actele au fost facute pe numele unei persoane fizice…