- Primarul general Gabriela Firea i-a raspuns premierului interimar Ludovic Orban, dupa ce acesta a numit-o ca facand parte dintr-un grup de ”neispraviți” și ca a incalcat legea. Orban a fost deranjat de faptul ca Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus in București intr-o postare pe Facebook, inainte…

- Desemnarea lui Florin Citu in functia de premier de catre Klaus Iohannis a provocat amuzament in randul social-democratilor. Gabriela Firea ironizeaza decizia președintelui printr-un banc postat pe Facebook.Primarul general al Capitalei sugereaza ca PNL si Klaus Iohannis vor sa il faca, de…

- In funcție din 2008, primarul PSD al comunei Vermeș (Caraș-Severin), Ion Iacob Damian, 54 de ani, le trimite noaptea, pe telefon, mesaje jignitoare localnicilor care-i contesta activitatea. In noiembrie 2017, a primit o condamnare penala definitiva de un an și trei luni, cu amanarea executarii pedepsei…

- Primarul comunei buzoiene Valea Salciei, Marian Musat, face un apel la consatenii sai pentru a dona obiecte vechi ori costume populare specifice zonei, care sa fie asezate intr-o casa taraneasca, menita a asigura generatiilor urmatoare date despre oamenii si obiceiurile locului.

- Temeri infirmate Tânarul din Bacau care s-a întors acum aproximativ o saptamâna din China si care prezenta simptome gripale nu este infectat cu noul coronavirus, afirma reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau. Potrivit corespondentului RRA, Gabriel Pop,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca proiectul de largire la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoza din zona Pipera avanseaza și ca acesta ar putea fi gata in primavara. Edilul precizeaza ca suma aferenta acestui proiect se ridica la 48 milioane de lei, fara TVA.„Largirea…

- De la Botoșani pana in Cristești sunt numai vreo 15 kilometri, doar ca prima localitate e municipiu, iar a doua comuna. Iar in comuna se intampla lucruri care la oraș aveau loc in urma cu mai bine de 30 de ani: elevii invața in trei schimburi.