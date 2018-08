Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca diseara timișorenii vor ieși in strada pentru a ii intampina pe romanii care se intorc in țara pentru mitingul de vineri."Drumul e lung. Cuvintele aruncate de catre oamenii PSD au fost grele. Nu au lipsit nici incercarile de fake news –…

- Filosoful Mihai Șora, in varsta de 101 ani, se simte bine dupa operația suferita miercuri din cauza unor probleme de colecist, a spus medicul Silviu Negoița, purtatorul de cuvant de la Spitalul Elias. ”Domnul Sora este bine, se reface in limitele varstei de 101 ani, este constient, vorbeste, nu au aparut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca nu exista presiuni din partea Partidului Popular European cu privire la modul in care formatiunea sa ar trebui sa coabiteze cu diferite partide politice."Nu a existat nicio presiune cand am iesit din acea coalitie. Toate aceste decizii sunt…

- Fostul premier al Romaniei, Dacian Ciolos, cere alegeri anticipate. Intr-o postare pe Facebook, acesta scrie ca actuala putere a distrus democratia din Romania.Citeste si: Augustin Lazar, ANUNT EXPLOZIV in cazul modificarii CPP: Ministerul Public analizeaza/ Prevederile neconstituționale vor…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in contextul evenimentelor din ultimele zile, singura solutie in trei pasi este demisia Guvernului Dancila, referendum pentru justitie si alegeri anticipate. Dacian Ciolos a notat, joi dimineata, pe reteaua de socializare Facebook, ca “oamenii ies in strada…

- PSD București a distribuit vineri pe pagina sa de Facebook o parodie cu celebra secvența din filmul „Prabușirea”, in care Iohannis este prezentat in chip de Hitler, nervos ca este „infrant” deși a dat toata puterea procurorilor „acoperiți”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, vineri fostului sef al statului, Traian Basescu, cu referire la ideea unei aliante de dreapta promovata de liderul PMP, ca ar fi mai bine sa lase politica si sa se apuce de scris carti. ''Nu cred ca cel mai bun promotor al unei astfel de idei poate fi…

- "Acum o luna mi-am anunțat demisia din mișcarea populara. Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, in biroul acestuia, am convenit de comun acord ca este in interesul organizației PMP Timiș sa revin asupra deciziei de a parasi partidul, avand in vedere inclusiv poziția…