Nicolae Robu: Doresc să candidez pentru un nou mandat din partea PNL "Eu sunt membru PNL si doresc sa raman membru PNL. Sunt primar PNL si doresc sa candidez pentru un nou mandat din partea PNL. Consider ca nu sunt in nicio coliziune cu criteriile de integritate ale PNL, pentru ca nimeni nu m-a acuzat pentru acte de coruptie, pentru acte imorale, avute in vedere de respectivele criterii. Sunt trimis in judecata cu incadrarea juridica de abuz in serviciu, dar nu cu acuza ca as fi beneficiat de vreun folos necuvenit eu sau vreun apropiat al meu, persoana fizica sau juridica. Daca s-a comis in actul administrativ o greseala, in niciun caz nu eu am dispus-o, nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu nu exclude o eventuala candidatura ca independent pentru un nou mandat la Primaria Timișoara. Întrebat de Mediafax despre aceasta posibilitate, Robu a spus: „Daca simt ca timișorenii doresc sa le fiu primar în continuare, atunci desigur voi candida”. Trimis în…

- Gabriela Firea a anuntat, oficial, la Romania TV, ca va candida pentru un nou mandat la Primaria generala a Capitalei. “Candidez pentru un nou mandat la primaria generala a Capitalei. Consider ca mi-am facut treaba. Doar copiii imi spun sa nu mai candidez, pentru ca imi spun ca este oboseala foarte…

- ZORLENTU MARE – Cele bune sa se adune, cele rele sa se spele! Primarul comunei Zorlentu Mare apreciaza ca, in 2019, comuna pe care o conduce a facut pasi importanti spre modernizare si normalizare. De Ignat, comuna a intrat in spiritul sarbatorilor. Primaria a organizat un eveniment traditional public…

- Primarul Nicolae Robu a vizitat in aceasta seara blocul de pe strada Miorița din Timișoara unde trei persoane au murit și alte zeci au fost intoxicate in urma unei deratizari efectuate necorespunzator. „Am purtat discuții cu colegii, e o tragedie ce s-a intamplat. Din pacate inca nu suntem siguri ca…

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a transmit condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața in urma deratizarii facute in imobilul din strada Miorița. Robu precizeaza ca municipalitatea nu a facut deratizarea și nici nu a dispus realizarea ei, intrucat imobilul nu este pe domeniul public. ”Condoleanțe…

- Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, ca a castigat definitiv in instanta procesul intentat de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Timis in dosarul "Ghilotina 1", privind taierea cablurilor aeriene ale operatorilor de servicii care nu si le-au dus in sistemul de tubulaturi subterane special…

- Va reamintim, taxele și impozitele locale raman la nivelul acestui an și in 2020. Timișorenii platesc oricum impozite mai mari incepand din anul 2019, mai ales daca au mașini și cladiri pentru afaceri sau terenuri in proprietate. Tot din 2019, la Timișoara se platește și o taxa speciala de casatorie,…

- Este ancheta la IPJ Timiș și la Parchet, dupa ce polițiștii din Timișoara, in cautarea unui barbat acuzat de contrabanda cu tigari, au mers la o adresa greșita din oraș. Echipajul s-a oprit la o firma administrata de o femeie, pe care agenții au vrut sa o scoata cu forța din sediu. Reprezentanții IPJ…