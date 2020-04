Stiri pe aceeasi tema

- Colegul nostru, fotoreporterul Constantin Duma, a fost facut „nesimțit” de un polițist local, la un magazin. Il știți pe Constantin Duma, i-ați vazut fotografiile de la Revoluția din Decembrie 1989 pe tramvaiele Timișoarei, un fotograf care ne incanta din „tinerețe” pana cand „ninsoarea” i s-a așternut…

- Unul dintre cei mai iubiti fotografi din Timisoara a fost umilit de un politist local din Timisoara. Constantin Duma a postat intreaga patanie pe propria pagina de facebook. Intalnire de cosmar in Coronavirus cu dl A-VRA-MES-CU Vineri, 24 aprilie 2019, ora 20.40 in magazinul Profi pe strada Renasterii…

- Fostul primar al municipiului Alba Iulia, europarlamentarul Mircea Hava, anunta demararea procedurilor pentru punerea in functiune a unui aparat de plasmafereza la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, utilizat pentru tratamentul persoanelor infectate cu noul coronavirus.

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, spune ca nu vom putea reveni la viața de dinainte de pandemie mai devreme de jumatatea anului viitor. „Trebuie sa devina o obișnuința distanțarea fizica, purtatul maștilor, spalatul pe maini, atunci vom putea intra intr-un ritm…

- Același raport al FMI estimeaza și o inflație de 2,2% in acest an, suprapusa pe o triplare a ratei șomajului. Economiștii estimeaza ca rata șomajului in Romania va depași anul acesta 10%, urmand sa scada in 2021 la 6%. Noile cifre apar in contextul pandemiei care va influența puternic economia reala.…

- In ultimele 24 de ore, pe raza județului Salaj, a fost verificat modul de respectare a masurii de izolare/carantina in cazul a 406 persoane.Pentru nerespectarea prevederilor prevazute in Ordonanțele Militare, polițiștii au aplicat 170 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 334945 lei.Și…

- Președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, a solicitat CNAIR sa-i informeze pe cetațenii turdeni despre modul in care se deruleaza contractul in baza caruia ar trebui sa se reabiliteze... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat din Cisnadie, județul Sibiu, care s-a deghizat și a folosit un act de identitate al unui consilier local, milionar in județ, a transferat in contul sau, deschis in strainatate, un milion de euro. Individul a fost prins de polițiști și reținut, miercuri, de polițiști.Potrivit Poliției…