- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. ‘Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii‘, a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a hotarat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis ca pentru Romania cel mai bine este sa fie organizate alegeri anticipate. „Presedintele Romaniei si cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa organizam alegeri anticipate”, a spus Orban, dupa…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, dupa discuțiile purtate cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, ca a convenit cu șeful statului inceperea procedurilor pentru declanșarea alegerilor anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele.…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban discuta astazi despre posibilitatea declanșarii alegerilor anticipate. Un scrutin inainte de termen, care sa duca la o majoritate clara in parlament este dorința expimata – in repetate randuri – atat de PNL cat și de șeful statului. Premierul a…

- Ludovic Orban a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca realizarea alegerilor anticipate, așa cum doresc Klaus Iohannis, PNL, USR și PLUS, sunt aproape imposibil de realizat.”Alegeri anticipate sunt greu de facut, vor provoca o criza politica. Pentru alegeri anticipate, trebuie ca doua propuneri…

- Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au depus, luni, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functii, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban l-a asigurat pe seful statului ca va avea intotdeauna un partener in acest nou Executiv. Presedintele Iohannis le-a urat…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a ținut sa-l asigure pe liderul USR, Dan Barna, ca va susține alegerile anticipate, insa numai in situația in care exista un pact politic semnat de peste 50% dintre parlamentari.”Este adevarat ca nu am inclus toate punctele cerute de USR, dar toate stau la…

- Klaus Iohannis l-a nominalizat pe presedintele PNL, Ludovic Orban, prim-ministru. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire.