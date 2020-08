Stiri pe aceeasi tema

- Un nou reprezentant al administratiei locale timisene trece prin neplacerile cauzate de infectia cu coronavirus. Deocamdata, el nu are probleme grave de sanatate si se afla in izolare, la domiciliu. Vorbim despre primarul din Sanandrei, Claudiu Coman. Acesta s-a aflat in concediu, iar la revenirea acasa…

- Nicolae Robu și-a depus, astazi, candidatura pentru cel de al treilea mandat de primar al Timișoarei. Insoțit de viceprimarul Dan Diaconu, alți apropiați din primarie, dar și de Alin Nica, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Robu a facut slalom pe scari. Inițial, au…

- Aflat in fata biroului de circumscriptie pentru depunerea candidaturii pentru obtinerea unui nou mandar de primar al Timisoarei, Nicolae Robu a lansat o serie de …ganduri. Mai precis, o strategie care include si doua mandate si jumatate in plus fata de cele doua de pana acum, adica o strategie pe zece…

- Sume importante de bani nu au ajuns in bugetul local pentru ca administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea și a refuzat sa puna in aplicare deciziile Curții de Conturi, se arata in ultimul raport intocmit la Primaria Timișoara. ”In unele cazuri de autorizații de construire…

- Complexul care a adus Timisoarei titlul de Capitala Europeana a Culturii, MultipleXity, ar putea fi, in conditii ideale, gata cam pe cand Timisoara a primit amanare sa detina acest titlu, prin 2023. Primarul orasului a anuntat, in sfarsit, semnarea contractului cu firma care va proiecta investitia in…

- Primarul Nicolae Robu declara ca nu ia in calcul impunerea purtarii maștii de protecție in aer liber pe teritoriul Timișoarei. „Nu luam in calcul sa impunem purtarea maștii in aer liber. Eu nu știu zone atat de aglomerate ca lucrul acesta sa se impuna. Eu umblu prin oraș zilnic. Și seara dupa ora 9…

- Iranul va riposta impotriva oricarei tari care realizeaza atacuri cibernetice asupra obiectivelor sale nucleare, a declarat seful apararii civile dupa un incendiu la complexul nuclear din Natanz despre care unii oficiali iranieni cred ca ar fi fost cauzat de un sabotajul cibernetic, transmit Reuters.…

- „Impreuna cu Dorin Vlașin, viceprimarul liberal al Nasaudului, am reușit sa aducem 8 milioane de euro pentru Aqua Park-ul din Nasaud!”. Anunțul ii aparține deputatului Robert Sighiartau, care a transmis ca e vorba de un complex multifuncțional modern care rivalizeaza cu cele mai moderne construcții…