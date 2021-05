Nicolae Robu cere viitoarei conduceri a PNL ''debarasarea de aliatul toxic USR''

Stiri pe aceeasi tema

- “Conditia obligatorie” pentru PNL este incetarea aliantei cu USR PLUS, considera fostul primar al Timisoarei Nicolae Robu. El face si o lista cu 12 nume din PNL care ar putea conduce partidul. Simplu membru liberal si fost presedinte al PNL Timis, Nicolae Robu se implica cu sfaturi in competitia care…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, il sfatuiește pe viitorul președinte PNL sa se debaraseze de „aliatul toxic USR”, el considerand ca asocierea PNL cu PSD, in 2011, este cel puțin la fel de nociva ca cea de acum, cu USR+PLUS. „PNL are mulți oameni valoroși care i-ar putea fi buni președinți.…

- Fostul presedinte al liberalilor timiseni, Nicolae Robu, a cerut, luni, viitoarei conduceri a PNL, ca prima prioritate, "debarasarea de aliatul toxic USR", intrucat "curentul neomarxist este strain de interesele Romaniei", iar "exponentii lui, ajunsi in diverse functii printr-o manipulare fara precedent…

- Viceprimarul Ruben Lațcau le promitea aleșilor locali și timișorenilor, in cadrul unei ședințe a Consiliului Local Timișoara care a avut loc in data de 15 decembrie 2020, ca nu va numi consilieri personali in Consiliile de Administrație de la societațile comerciale ale municipalitații, așa cum facuse…

- Radioul si Televiziunea publice au de aseara conduceri noi, interimare, pana la schimbarea legii de functionare a celor doua institutii. In urma votului din Parlament, la Societatea Romana de Radiodifuziune a fost numit director general interimar jurnalistul Liviu Popescu, iar Ramona Saseanu vine la…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat luni ca tara sa este pregatita sa colaboreze cu Phenianul pentru a ''mentine pacea si stabilitatea'' in Peninsula Coreeana, potrivit unui mesaj adresat liderului nord-coreean Kim Jong Un si difuzat de presa de stat, relateaza AFP, noteaza Agerpres. Declaratiile…

- Timișoara e de nu mai puțin de o saptamana in carantina, iar rata de infectare a ramas la fel de mare ca in ziua in care s-a decis impunerea de restricții. Administrația Fritz e clar depașita de situație, insa drege busuiocul cu o masura populista: ridica toate restricțiile privind circulația cu…