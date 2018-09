Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT), aflata in subordinea municipalitatii, a incheiat un contract cu reprezentantii Primariei Deva pentru inchirierea a sapte autobuze care sa asigure transportul in comun din resedinta judetului

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord a atribuit un contract in urma unei licitatie pe SEAP cu privire la achizitia unui serviciu de paza si monitorizare. Contractul a fost atribuit la data de 11 iulie, valoarea acestuia fiind de 340.999,68 de lei. A fost atribuit…

- Societatea desemnata sa ridice deseurile menajere de pe raza municipiului Lugoj, continua sa ii dezamageasca pe lugojeni. Dupa ce firma a avut nevoie de saptamani intregi sa se acomodeze, acum lugojenii pot vedea zilnic cum din autospecialele companiei se imprastie pe strazile din oras mirosuri pestilentiale.…

- Nu puține au fost cazurile semnalate de timișoreni care s-au trezit cu parcarea blocata de bizoni. Daca au avut ghinionul ca acest lucru sa se intample in weekend sau dupa ora 17, li se comunica de catre Poliția Locala sa aiba rabdare, deoarece SDM nu are mașini. Luni, insa, tocmai…

- Faptul ca, in mai puțin de o luna, cel puțin teoretic, alta firma va face curat pe strazile Timișoarei nu inseamna ca primarul Nicolae Robu va ramane fara Mercedesul de serviciu. Mașina a fost data in contract de comodat Consiliului Local Timișoara, pe durata nelimitata, spre folosința executivului…

- Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02175 Constanta, a atribuit prin procedura simplificata un contract pentru achizitia de paturi de spital cu saltea, la data de 17 iulie. Societatea castigatoare este Neomed SRL. Nu a fost organizata o licitatie publica pentru atribuirea contractului,…

- • Doi escroci au perfectionat o reteta prin care tepuiesc in special studentii • Functioneaza sub cupola firmei Student Rent SRL • Societatea a fost preluata dupa ce l-au amenintat pe fostul administrator • Promit studentilor apartamente in chirie, le iau banii si se fac nevazuti • Sunt peste 60 de…

- Furtuna din septembrie 2017, un proces dintre fosta RATT și ANAF, dar și scaderea veniturilor din cotele defalcate de TVA sunt doar cateva dintre cauzele problemelor cu banii de la Primaria Timișoara. Municipalitatea a platit bani frumoși și catre fosta RATT, actuala STPT, dar și catre Colterm,…