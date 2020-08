Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a descoperit la Unifarm nereguli grave legate de achizițiile facute in lupta cu noul coronavirus: prețuri umflate, cheltuieli nelegale, acte modificate cu pasta corectoare. PH-online.ro va prezinte extrase din raportul de control al Curții de Conturi: In perioada 15.03-15.05.2020…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și administrația pe care o conduce refuza de ani de zile sa stabileasca situația patrimoniului real al municipiului Timișoara, asta in timp ce proprietați publice importante sunt exploatate fara ca proprietarul de drept sa obțina vreun venit. Concluzia apare in ultimul…

- Sume importante de bani nu au ajuns in bugetul local pentru ca administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea și a refuzat sa puna in aplicare deciziile Curții de Conturi, se arata in ultimul raport intocmit la Primaria Timișoara. ”In unele cazuri de autorizații de construire…

- Primaria Timișoara platește facturi umflate pentru curațenia strazilor din oraș firmei de salubritate Brantner Servicii Ecologice SRL a scos la iveala ultimul control al Curții de Conturi. Inspectorii au descoperit ca exista mai multe metode prin care banii publici sunt ”sifonați”, practic, in fiecare…

- In urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice pe perioada starii de urgența, echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi a identificat probleme majore in desfașurarea achizițiilor,…

- Bistrițeanul.ro arata ieri cum echipamente de protecție neconforme au ajuns și in județul nostru, mai exact la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud. Se pare ca aceasta nu este singura instituție unde au ajuns echipamentele de protecție de la Unifarm. Pe lista regasim și Serviciul de Ambulanța,…

- Ilie Sarbu a fost validat pe locul ramas vacant prin demisia lui Nicu Marcu, pe durata ramasa a mandatului inceput cu data de 15 octombrie 2014, potrivit Hotararii Parlamentului nr 28/2014 privind numirea unor consilieri de conturi si a unui vicepresedinte la Curtea de Conturi, potrivit raportului comisiilor…