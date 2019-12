Stiri pe aceeasi tema

- Podul Dragalina este deschis circulației de la finele lunii septembrie, iar podul Eroilor de la inceputul lunii noiembrie. Cu toate acestea, muncitorii mai au de lucru la trotuare, piste de biciclete pe sub cele doua poduri și balustrade. Primarul este optimist și promite ca șantierele se…

- Intr-o postare pe pagina sa socializare, primarul Timișoarei incearca sa paseze responsabilitatea pentru tragedia produsa in blocul de pe strada Miorița, nr. 8, pe seama locatarilor imobilului, sugerand ca vina le aparține. ”Primaria nu are nicio implicare in ceea ce s-a intamplat, NU PRIMARIA…

- Daca pana acum dadea vina pe proiectanți pentru bordurile mult prea inalte care trebuie sarite de bicicliști, primarul Nicolae Robu pare sa fi descoperit ca municipalitatea poate impune proiectanților și alte standarde. Testeaza acest lucru la Calea Bogdaneștilor, care va avea, dupa o investiție…

- SCM, clubul inființat de municipalitate acum cațiva ani pentru echipele de baschet, handbal și rugby ale orașului, a ramas recent și fara director, și fara bani. In septembrie nu erau platite salariile de trei luni, acum nu s-ar mai fi platit de doua luni, dar s-a gasit director. Locul lui…

- Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara a fost astazi dupa-amiaza luata cu asalt de angajații primariei Timișoara și a șefilor de deconcentrate dupa ce primarul Nicolae Robu i-a convocat pe toți la o prezentare anti-corupție, eveniment organizat de Serviciul Județean Anticorupție Timiș al…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a dat ordin de intensificare a procesului de spalare a strazilor, dupa ce in Timisoara a aparut smogul. Edilul spune ca depasirile de particule poluatoare sunt inca sub media permisa.

- Pentru ca primarul Iasului se simte cel mai bine intre primarii liberali, el facand parte din Asociatia „Moldova se dezvolta" alaturi de omologi ai sai din Suceava, Botosani si Neamt, am comparat postarile din ultima luna pe paginile de Facebook „Mihai Chirica" (Iasi), „Emil Boc" (Cluj), „Ilie Bolojan"…

- Robu a participat zilele acestea la un eveniment in cadrul caruia au avut loc mai multe dezbateri in cartiere. A ajuns și in Dacia, unde spune ca a fost destul de des, dar abia acum a observat cat de mult s-au dezvoltat jocurile de noroc. „In zona Dacia se pare ca s-a dezvoltat foarte puternic…