- Cu caloriferele abia dezmorțite și cu apa calda oprita noaptea nu doar in apartamente, ci și in spitalele și școlile racordate la Colterm, timișorenii trec printr-o iarna cum n-au mai pomenit decat in cei mai negri ani ceaușiști.

- In saloane, temperatura este de 13-14 grade, iar pacientii se incalzesc cu paturi si cu sticle umplute cu apa fierbinte.„Opriti genocidul din spitalele timisorene, domnule Fritz! Temperatura apei din retelele Colterm este plafonata la 40 de grade, desi la gradele de afara este nevoie de minim 60 de…

- Caloriferele timișorenilor s-au racit considerabil peste noapte, așa ca abonații Colterm au facut frigul in case chiar și imbracați ca l Polul Nord. Administrația Fritz nu a fost capabila sa gaseasca o soluție pentru problema incalzirii centralizate așa ca s-a pus iar pe cerșit bani de la guvern.…

- Fostul primar al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, i-a adus un omagiu poetului national, Mihai Eminescu, compunand o balada rock pe versurile acestuia. Robu a postat compozitia pe pagina sa de Facebook. „Va ofer o alta compozitie muzicala a subsemnatului - omagiu poetului nepereche Mihai…

- Cu ocazia implinirii a 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, i-a adus un omagiu prin punerea versurile poetului pe note muzicale intr-o balada rock pe care a cantat-o și a distribuit-o pe pagina personala de Facebook . Nicolae Robu, care a mai publicat…

- Ex-primarul Nicolae Robu spune raspicat ca mai vrea o tura la carma Timișoarei. Anunțul l-a facut - de fapt l-a repetat, caci a mai postat ceva similar pe Facebook mai demult - intr-o emisiune de la TVR Timișoara.

- Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, acuza administrația Fritz ca a pus pe butuci Colterm prin amenda de 21 de milioane de euro pe care instanța a decis ca trebuie sa o achite, dupa ce certificatele verzi necesare producerii de caldura cu carbuni nu au fost cumparate. "De aici trebuie…