- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, duminica seara, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. Fostul edil din partea liberalilor a spus ca a fost optimist pana in ultimul moment, potrivit ziarului local Timișoara Online.„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este…

- Klaus Iohannis a mers, luni, alaturi de premierul Ludovic Orban și ministrul Transorturilor Lucian Bode la Gara de Nord pentru a efectua o calatorie catre noua ruta spre Aeroportul Otopeni. La finalul cursei care a durat in jur de 30 de minute, președintele a susținut o conferința de presa, in care…

- O inregistrare realizata in urma cu cateva zile il arata pe primarul Timișoarei iritat la culme de intrebarile insistente ale unei femei din cartierul Plopi pe tema construirii de școli și gradinițe noi, a transmis Libertatea. Contactat de jurnaliștii sursei citate, Robu neaga ca ar fi trimis-o pe femeie…

- O infrangere istorica a unui Kennedy s-a produs in alegerile primare. Joseph Kennedy III, un nepot al presedintelui John F. Kennedy, si-a recunoscut infrangerea in alegerile primare democrate la postul de senator in Massachusetts, care compromite viitorul celei mai celebre dinastii politice americane,…

- Candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz, și-a prezentat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa desfașurata langa Universitatea Politehnica, viziunea sa privind digitalizarea administrației locale. In opinia lui, dupa opt ani pierduți, Timișoara are șansa nu numai sa recupereze…