- Un tanar de 30 de ani a lasat deoparte lucrul in mediul corporate international si salariul aferent si a acceptat sa ocupe scaunul lasat liber de Catalin Iapa, care a devenit secretar de stat. Ovidiu Ciurdar are 30 de ani, spune ca nu e membru PNL, dar devine de astazi, si ca pentru inceput se ... The…

- Manpower din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu MARȚI, 4 Februarie 2020 ora 10.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- *** Locația Brilliant City este in cautare de personal. In acest scop avem disponibil postul de bucatar. CV-urile se pot depune pe adresa de e-mail: [email protected] Pentru detalii va rog sa sunați la nr. 0731919020 *** Compania CENTO SERVICE SRL recruteaza in vederea angajarii personal pentru…

- Nicolae Robu a avut doar cuvinte de lauda, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul PNL Timiș, la adresa lui Catalin Iapa, fostul sau consilier personal care a fost numit, in aceasta saptamana, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Liderul PNL Timiș a recunoscut ca Iapa a ajuns…

- Tinerilor liberali luați „sub aripa” de Nicolae Robu le merge bine. Dupa ce Robert Kristoff a ajuns city-managerul Timișoarei, iar Sanda Grebla a primit un post in consiliul de administrație al Retim, acum a venit randul lui Catalin Iapa sa „paraseasca cuibul”. Acesta a fost numit in funcția de secretar…

- Nicolae Robu continua sa-l susțina pe liberalul Vasile Rușeț, caruia Primaria Timișoara a fost nevoita sa-i inceteze detașarea in funcția de director la Sport Club Timișoara, in urma cu cateva zile. Asta ca urmare a unei modificari legislative care nu mai permite detașarile din sectorul privat in…

