Continua razboiul dintre funcționarul public Mirela Toc și primarul Timișoarei. Astfel, Nicolae Robu a intocmit o sesizare catre comisia de disciplina din cadrul Primariei Timișoara, in care a acuzat-o pe Mirela Toc, angajata in cadrul Biroului Salubrizare, ca nu și-a indeplinit „atribuțiile de serviciu cu profesionalism” in luna decembrie a anului trecut. Concret, in sesizarea […] Articolul Nicolae Robu a bagat-o pe Mirela Toc, angajata primariei cu care se afla in disputa, in comisia de disciplina pe motiv ca a stat prea mult pe Facebook in timpul serviciului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…