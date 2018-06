Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Popa, fost presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a ridicat marti de la Instanta suprema o copie a protocolului de cooperare incheiat in anul 2009 intre ICCJ, Parchetul General si SRI, document unde apare si semnatura lui. Nicolae Popa s-a prezentat marti la Instanta suprema,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Decizia a fost luata in cadrul…

- Nicolae Popa, fost presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a negat luni ca ar fi semnat protocolul de cooperare incheiat in anul 2009 cu SRI si Parchetul General, sustinand ca va discuta despre acest subiect cu sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea. Nicolae Popa a declarat ca protocolul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) precizeaza, referitor la protocolul incheiat cu Parchetul General si SRI, declasificat luni, ca acesta a fost incheiat in 2009 si ca nu contine alte acte aditionale.

- Aspecte penale ies la iveala dupa desecretizarea și publicarea protocolului de cooperare dintre SRI, Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Pe documentul semnat, in 2 septembrie 2009, apar numele și semnaturile fostului director al SRI, George Maior, fostului procuror general, Laura…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a exprimat joi preocuparea pentru apararea judecatorilor impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea, ca reactie la decizia Instantei supreme prin care au fost achitati patru magistrati acuzati de DNA de coruptie. "Sectia pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, in prima instanta, sentinta in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Cristina Tarcea, presedintele ICCJ, a explicat ca avizele de interceptare emise de Inalta Curte de Casatie si Justitie au avut un temei legal, in ciuda interpretarilor care arata contrariul, magistratul subliniind ca a cerut deja aviz pentru declasificarea protocolului atat la Parchetul General, cat…