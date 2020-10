Nicolae Labiş – student repetent la Braşov Florin Tanasescu Mergeam printr-o padure cu tatal lui Labis. Capatase o oarecare incredere in mine si, invatator fiindu-mi, ma luase cu el sa-mi arate traseul pe care l-a urmat „un print din Levant, indragind vanatoarea”. Prin inima neagra de tara pe cale sa dispara, treceam. Imi povestea ca are probleme cu fi-su. – Se viseaza poet. Eu vreau sa il fac silvicultor. Poate chiar vanator. – Domnule invatator, unde vine Levantul?, l-am intrebat, durandu-ma in cot de probleme lui cu Labis Nicolae! – Levantul, copile, este o tara – imaginara. Levant – Romania ii spune exact. – Uite o cioata. Stai jos!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

