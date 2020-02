Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a criticat pe Facebook votul din Comisia juridica a Senatului privind OUG pentru organizarea alegerilor anticipate si a cerut PSD sa voteze in plen in favoarea adoptarii acestui act normativ. "In mod complet iresponsabil si intr-o bataie de joc totala la adresa…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL. AIK Energy LTD desfasoara activitati, precum: extractia gazelor naturale, comercializare en-gros de electricitate si gaze naturale, vanzare en-gros de titei si produse petroliere. In Romania, activitatea…

- In cadrul Biroului Executiv Național al Partidului Ecologist, care a avut loc, sambata, 9 februarie, la Brașov, Aristotel Cancescu a fost desemnat candidatul formatiunii politice la presedintia Consiliului Judetean Brasov. Din echipa lui mai face parte fostul senator Sebastian Grapa. Președintele PER,…

- Noul secretar de stat pentru Cercetare, Dragos Ciuparu, a declarat, miercuri, ca are ca prioritate deblocarea finantarii programelor de cercetare. "Sunt un om caruia ii pasa de Cercetare si care doreste ca cercetarea din Romania sa creasca, sa dea rezultate, sa finanteze performanta si sa se dezvolte…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut in primele 11 luni din 2019, in termeni nominali, fata de perioada similara a anului trecut, cu 5,5% ca serie bruta, conform Institutului National de Statistica (INS). Rezultatul s-a datorat cresterii cifrei de afaceri din comertul cu ridicata al bunurilor…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, averizeaza ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. "Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei…

- Luni, 16 decembrie 2019, ministrul Educatiei si Cercetarii, doamna Monica Cristina Anisie, a avut o intrevedere cu reprezentantii Asociatiei Ad Astra si ai blogului Doi Mici si un Anc. Cercetatorii Octavian Micu, Stefan Szedlacsek si Gabriel Preda au prezentat propuneri de masuri privind imbunatatirea…

- Joi, 28 noiembrie 2019, la Bucuresti, a fost organizata cea de-a zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (CM POCA). In cadrul evenimentului, au fost prezentate aspecte privind: - stadiul implementarii Programului Operational Capacitate…