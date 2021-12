Nicolae Irimiciuc Un tip coboara Copoul cu o umbrela deasupra capului, iar un alt tip sta pe o banca in fata Universitatii (nu importa daca acesta are sau nu umbrela). Tipul aflat in miscare cu viteza uniforma, din lipsa de preocupare, roteste umbrela in jurul axei acesteia in sens orar. O biata musca, aflata la marginea cupolei umbrelei, se gandeste ea sa se deplaseze in spirala arhimedica spre varful acesteia, in sens antiorar. Sa se afle ecuatia traiectoriei insectei, asa cum o vede tipul sedentar, care sade pe banca. Anul acesta se implinesc 100 de ani de la nasterea profesorului Nicolae Irimiciuc, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

