- Ramon Rodriguez Verdejo (51 de ani), cunoscut sub denumirea de Monchi, directorul sportiv al lui FC Sevilla, admite ca are in vizor mai mulți fotbaliști romani. CFR Cluj și Sevilla se intalnesc in șaisprezecimile de finala din Europa League. Prima manșa va avea loc la Cluj, pe 20 februarie, in timp…

- Seful diplomatiei elene, Nikos Dendias a efectuat duminica un turneu fulger in Mediterana pe fondul tensiunilor create de semnarea acordului maritim intre Turcia si guvernul de la Tripoli, noteaza AFP. El s-a deplasat la Benghazi, in estul Libiei, unde s-a intalnit cu maresalul Khalifa Haftar, apoi…

- „O sa-l schimbam. La începutul anului viitor vom începe aceasta evaluare”, a spus seful statului, într-o întâlnire informala cu jurnalistii organizata la Palatul Cotroceni. George Maior este ambasadorul României în Statele Unite ale Americii din…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) deruleaza in prezent un proiect pentru a implementa, in 2024, cand toate rundele de alegeri vor fi organizate in același an, sistemul de vot electronic și vot prin internet, a anunțat, miercuri, Florin Buica - Mitulețu, președintele AEP."Autoritatea…

- Rasturnare de situatie in ce priveste contractul pentru restaurarea Mormantului pictat de tip Hypogeu: Consiliul Judetean Constanta analizeaza singura oferta depusa in cadrul procedurii de atribuire. In timp ce una dintre firmele participante a incercat, in 2016, obtinerea contractului pentru Cazino,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a primit premiul Charlemagne (Carol cel Mare) pentru anul 2020. Juriul i-a acordat aceasta distincție pentru ca a fost „un campion de excepție” in promovarea valorilor europene și a cooperarii din UE. Șeful statului roman s-a declarat onorat sa fie distins cu acest…

- Președintele Igor Dodon va efectua o vizita de lucru la Moscova in perioada 18-20 decembrie. Seful statului va participa la summit-ul informal al Uniunii Economice Eurasiatice și cel al Comunitații Statelor Independente.

- Șeful statului, Klaus Iohannis, a declarat ca un deficit de 3,6% este o proiecție care aduc echilibru in buget, adaugand insa ca pentru a ajunge la procentul de 3% e nevoie de o restrangere a cheltuielilor care trebuie facuta gradual.Citește și: BREAKING - Klaus Iohannis: Am decis retragerea…