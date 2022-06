Stiri pe aceeasi tema

- A fost mare nunta in showbiz, asta deoarece cunoscutul toboșar Bubu Cernea, fiul Crinei Mardare, s-a casatorit cu Elena Mogildea, actrița din serialul ”Adela”. Tanara face primele declarații dupa ce a spus DA in fața ofițerului de stare civila.

- In exclusivitate pentru emisiunea Star News, pe Antena Stars, Nicolae Guța a oferit primele declarații, dupa ce a devenit tata pentru a 12-a oara. Ce a marturisit manelistul despre cel mai nou membru al familiei, Selim, dar și cat de incantat este fiul acestuia de noul frațior.

- Bia Khalifa a fost operata de apendicita, dar incidentele nu au lipsit. Dupa ce a trecut cu bine peste aceasta operație, Bia Khaifa a dat primele declarații despre starea ei actuala de sanatate. Fosta iubita a lui Dani Mocanu a trecut prin clipe de groaza, dar se pare ca inca se afla in stare de șoc.…

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- Mihai Onila s-a casatorit sambata cu aleasa inimii lui. Dupa cea mai mare cumpana din viața lui și un divorț dificil, artistul și-a refacut viața și s-a cununat civil cu partenera lui Laura. Fostul membru al trupei AXXA a facut primele declarații despre marele eveniment, la Antena Stars!

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrat in timpul unei transmisiuni live la o televiziune ruseasca cu un mesaj anti-razboi a facut primele declarații, asta dupa ce a fost eliberata de anchetatori.