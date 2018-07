Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Nicolae Guța a transmis un mesaj dur dupa ce a gasit o știre in care se spunea ca ar fi murit. Nicolae Guța, pe numele sau real Nicolae Linguraru , a postat in mediul onșline un mesaj in care critica dur o informație in care se spunea de el ca ar fi incetat din viața. Cantarețul…

- Smiley a publicat o imagine neagra, iar mulți dintre fani au crezut ca vedeta este in doliu. Smiley a facut ANUNTUL. Cine este femeia care l-a cucerit FOTO "Eu nu am știut ca daca pui o poza neagra pe Instagram inseamna ca sunt in doliu sau ca s-a intamplat ceva. Eu am pus pur și simplu…

- Grigore Leșe a anunțat pe Facebook trecerea in neființa a unui prieten foarte drag, pe care l-a apreciat dintotdeauna, scrie cancan.ro. El a rememorat ultima discuție cu regretatul sau prieten. Citeste si Doliu in fotbal. A murit VASILE COPIL, fosta glorie de la RAPID "Ultima data cand…

- Marian Argint, un lautar renumit, din Godinești a murit.Dumnezeu sa-L odihneasca! Articolul FOTO/VIDEO: Doliu in lumea muzicii gorjenești! A murit un lautar renumit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Marian Argint, un lautar renumit, din Godinești a murit.Dumnezeu sa-L odihneasca! Articolul FOTO/VIDEO:Doliu in lumea muzicii gorjene! A murit un lautar renumit! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Lumea sportului internațional trece prin momente cumplite, dupa ce a fost zdruncinata de o tragedie fara margini! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Bheka Phakathi, un fost fotbalist de echipa naționala, a incetat din viața intr-un grav accident rutier. Imaginile…

- Doliu in lumea academica din Romania. Istoricul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani. Politician roman, deputat in Parlamentul Romaniei si vicepresedinte al Partidului Conservator, s-a nascut pe 15 februarie 1927, in Bucuresti. A obtinut titlul de doctor in istorie in anul 1968 si a predat la Universitatea…

- Literatura romana a suferit o pierdere imensa odata cu decesul lui Mihai Luca. Profesorul barladean de limba și literatura romana , Mihai Luca, a decedat ieri dimineața, in drum spre București, la varsta de 82 de ani.