Nicolae Guță își desființează propriul fiu după ce acesta a făcut accident drogat: Trebuia să moară Nicolae Guța iși desființeaza propriul fiu dupa ce acesta a facut accident drogat: Trebuia sa moara Nicolae Guța a facut primele declarații dupa ce fiul sau, Nicușor Guța, a facut accident fiind drogat. Manelistul a spus tot ce a avut pe suflet și susține ca i se pare normal ce a facut fiul sau, avand in vedere viața pe care a ales sa o traiasca. Nicolae Guța a vorbit fara perdea despre fiul sau, Nicu Guța. Contactat de reporterii Star Magazin, citați de romaaniatv.net, manelistul nu s-a abținut și a dezvaluit lucruri inedite despre fiul sau. Potrivit acestuia, Nicu Guța ar duce de mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

