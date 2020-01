Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de mare sarbatoare in familia lui Nicolae Guța! Celebrul manelist este in culmea fericirii, iar totul se petrece la numai cateva luni de cand acesta a devenit tata pentru a 11-a oara.

- Nicolae Guța este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști de la noi și nu numai! Acesta este considerat a fi și unul dintre cei mai bogați, caci nu orice om iși permite sa aiba 11 copii și sa-i intrețina și, mai mult de atat, sa puna „la ciorap”, pentru fiecare, cate ceva.

- Beyonce se claseaza in topul celor mai cunoscute si talentate artiste de rang international, vocea ei facand inconjurul intregii lumi. Impreuna cu Jay-Z, vedeta are 3 copii. Intrebata daca este insarcinata din nou, cantareata a uimit cu raspunsul ei pe toata lumea.

- Incredibil. In Romania anului 2019, un copil de sapte ani din Pascani moare de varicela. Un caz revoltator care arata incompetenta celor de care depinde viata unui om. O drama a unei familii ingenuncheate de un sistem sanitar bolnav cronic, fara sanse de vindecare. In urma cu doar doua saptamani, Ianis…

- Moartea Denisei Raducu a lasat un gol imens in viața familiei artistei, dar și in inimile tuturor celor care au iubit-o pe indragita manelista. Cu toate acestea, dupa inmormantarea Denisei s-au iscat numeroase discuții, iar unii colegi de breasla de-ai acesteia au fost aspru criticați de fanii lor.

- Nicolae Guța a devenit de curand tata pentru a 11-a oara, dar ceea ce toți fanii artistului au observat este faptul ca acesta nu mai acorda o atenție deosebita aparițiilor lui in public. Chiar daca se ține de evenimentele sale, manelistul nu mai vrea sa apara la tv, iar oamenii și-au pus un semn de…

- Nicolae Guța este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi. Nu degeaba i se spune regele muzicii de petrecere, pentru ca Guța a știut mereu cum sa se pastreze fruntaș in topurile muzicale. Puțina lume știe insa ca artistul nu a facut cunoștința cu scena din copilarie, ci a avut o alta meserie.

- Nicolae Guța, unul dintre cei mai iubiți și apreciați maneliști de la noi a intrat in industria muzicala cu mulți, mulți ani in urma. La debutul acestuia, mai exact in anul 1992, atunci cand a lansat primul sau album de manele, Nicolae Guța arata..intr-un mare fel! Mustața neagra, haine colorate și…