Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a acuzat fosta guvernare PSD in cazul uciderii sangeroase a interlopului Emi Pian. Iohannis a amintit ca PSD a incercat sa distruga legile justitiei si sa-i apere pe penali in detrimentul oamenilor cinstiti.Klaus Iohannis a precizat ca exista o preocupare serioasa din partea…

- Procurorii DIICOT au finalizat un dosar privind un cetațean bulgar care incercat sa introduca pe teritoriul Romaniei 50 de kilograme de heroina, in valoare de 1,5 milioane de euro. Barbatul a fost trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc.

- Lasata cu ochii in soare de manelistul Nicolae Guța și vanata de creditori, Madalina Dumitriu, alias „Beyonce de Romania”, a mai primit o lovitura: mama ei ar putea ajunge pe drumuri, din cauza datoriilor.

- Ion Tiriac a incercat in zadar sa il managerieze pe Schumacher deoarece acesta a refuzat propunerea primita de afaceristul roman. Citeste si: Ion Tiriac il apara pe proprietarul abatorului din Germania si arata statele de plata: "Romanii castiga si 3.000 de euro pe luna" "In cei mai…

- In timp ce Brigitte Pastrama este celebra in Romania, sora acesteia, Cristina, a ales o viața discreta. Blondina este plecata de ani buni din țara și locuiește in Elveția alaturi de un milionar.

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", atrage atentia ca pandemia de COVID-19 nu trebuie tratata cu superficialitate de nimeni, pentru ca oricine poate ajunge in situatia de a avea nevoie de ingrijire medicala, transmite Agerpres."Ceea ce vreau sa spun…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca Guvernul va veni cu inițiativa legislativa pentru a repara Legile Justiției. Seful statului a spus, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, ca "in PSD și intre PSD și sateliții PSD, incep sa iși plateasca polițe"." Au fost cateva așa-numite dezvaluiri…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz, potrivit Agerpres. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul…