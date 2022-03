Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a simțit lipsurile financiare in copilarie, insa și violența in familie i-a marcat viața. Artista fugea la bunica ei pentru a nu asista la certurile din familia sa.

- Nicoleta Voicu iși amintește cu drag de perioada copilariei. In exclusivitate pentru Antena Stars, indragita intrepreta de muzica populara a oferit detalii emoționante despre bunica și parinții ei adoptivi, dar și despre cat de rasfațata a fost de aceștia.

- Monica Tatoiu și-a vazut moarte cu ochii in timp ce se afla in vacanța. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre experiența traumatizanta prin care a trecut, dar și cina salvat-o de la moarte. Iata ce a declarat aceasta!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.

- Elena Gheorghe este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara, iar vedeta are un succes colosal pe plan profesional. Cantareața a marturisit pe rețelele de socializare despre cat de mult a evoluat din perioada adolescenței.

- Oana Zavoranu și-a „deschis” sufletul intr-un interviu emoționant. Vedeta a vorbit cu lacrimi in ochi despre relația pe care a avut-o cu tatal ei și cum o trata acesta in copilarie. Iata ce marturisiri a facut.

- Fiul cel mare al regretatului artist, Ionuț Dolanescu iși sarbatorește astazi ziua de nume. Cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre petrecerile care se organizau in trecut alaturi de regretatul sau tata, dar și amintirile frumoase care i-au ramas in memoria sa.

- Niculina Stoican, in varsta de 51 de ani este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara. Aceasta a vorbit recent despre fiul ei, Vlad, in varsta de 28 de ani. „Baiatul meu are 28 de ani. El iși vede de drumul și de viața lui. Am reușit prin educația pe care i-am dat-o sa dau societații…