- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Silkeborg, programat joi, in grupele Conference League. Tehnicianul roș-albaștrilor este de parere ca elevii sai trebuie sa faca un meci perfect, pentru a putea obtine un rezultat pozitiv. “Ne asteapta o partida foarte grea, cu un adversar…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a susținut o conferința de presa, sambata, in care a anunțat ca nu a avut intentia de a demisiona dupa infrangerea suferita in meciul disputat in deplasare cu Silkeborg, scor 5-0, in grupele Europa Conference League. “Nu am vrut sa imi dau demisia dupa meciul din…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit desare posibilitatea ca Nicolae Dica sa fie demis dupa umilința cu Silkeborg. „Dica e ok, dar acum trebuie sa vorbesc și cu el, asta e o problema. Daca nu joaca echipa nimic trebuie sa vedem ce se intampla și cine e vinovatul. Nu se pune problema sa il schimb”,…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu West Ham United, de joi, din grupele Europa Conference League. “Obiectivul ni l-am indeplinit, baietii trebuie sa intre cu placere, sa joace fotbal de placere la fiecare partida. Obiectivul era sa ne calificam in grupe. Ma bucur ca am ajuns…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, declarat ca la pauza i-a facut pe jucatorii sai sa ințeleaga pot castiga meciul cu Chindia Targoviste. ”O prima repriza foarte slaba. Nu am trait nici ca jucator, nici ca antrenor o repriza așa slaba, echipa adversa sa fie in 10 oameni și sa primim doua goluri,…

- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este important ca echipa sa sa obtina un rezultat pozitiv in prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League la fotbal, cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia, pentru a pastra sanse de calificare…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit…