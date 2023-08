Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova 1948 a inregistrat cea de-a doua victorie cu Nicolae Dica la carma echipei, dupa ce s-a impus categoric in fața celor de la FC Voluntari, scor 3-1, in primul meci al etapei a cincea a SuperLigii.

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Nicolae Dica (43 de ani), a prefațat partida pe care oltenii o disputa vineri, acasa, in compania lui FC Voluntari, intr-un meci din etapa cu numarul 5 din Superliga. FCU Craiova - FC Voluntari se joaca vineri, 11 august, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- Ilie Dumitrescu este convins ca Gigi Becali a sunat pe banca in timpul meciului FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. „Mister” a comentat schimbarea lui Florinel Coman, de la pauza partidei. Fostul atacant si antrenor al ros-albastrilor nu l-a crezut pe „Mbappe” Coman, cel care…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca e important ca formatia sa sa castige partida cu FC U Craiova 1948 din prima etapa a Superligii, precizand ca o victorie la debut ofera incredere jucatorilor pentru restul meciurilor."Maine…

- Momentul in care jucatorii Farului au primit noul trofeu al Ligii 1 a fost unul cu adevarat spectaculos. Echipa lui Gica Hagi a devenit campioana Romaniei dupa ce a invins-o pe FCSB, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1. FCSB a avut un start nebun de meci si a condus cu 2-0, dupa golurile marcate…

- Dupa infrangerea cu FCU Craiova, cu 2-1, FC Argeș a ramas penultima in clasament, cu 21 de puncte, poziție direct retrogradabila. Pentru a merge la baraj, argeșenii trebuie sa caștige in ultima etapa din play-out cu Petrolul, iar Chindia sa nu invinga pe FC Voluntari. Citește și: FC Argeș, campioana…