Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la Viking i-a acuzat pe oficialii FCSB ca „au venit cu pungile de cadouri pentru arbitri, așa ca facem observație la UEFA”. Eliminați de FCSB din play-off-ul Conference League, norvegienii n-au trecut nici acum peste infrangerea suferita joi. Morten Jensen, tehnicianul lui Viking,…

- Unul dintre cei doi antrenori ai lui Viking, Morten Jensen (42 de ani), acuza conducerea echipei FCSB ca le-a dat cadouri arbitrilor imediat dupa returul din play-off-ul Conference League. In prelungiri, Florinel Coman a obținut un penalty, care a fost transofrmat de Risto Radunovic, iar FCSB s-a calificat…

- Morten Jensen, antrenorul celor de la Viking, lanseaza acuzații extrem de grave in presa din Norvegia, susținand ca oficialii celor de la FCSB le-ar fi oferit cadouri arbitrilor la finalul partidei de joi seara. Roș-albaștrii au inscris golul de 3-1, cel al calificarii, in urma unui penalty dictat in…

- Partida Viking – FCSB, din manșa retur a play-off-ului Conference League, va avea loc joi, de la ora 20:00. In tur, vicecampioana Romaniei a fost invinsa cu 1-2, astfel ca meciul din Norvegia se anunța a fi unul dificil. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, a prefațat confruntarea cu Viking. “Ați…

- FCSB a suferit o infrangere in meciul tur al play off-ului Conference League, jucat joi seara pe Arena Naționala, in compania Norvegienilor de la Viking FK. Elevii lui Nicolae Dica au pierdut cu 1-2 (1-2) și pornesc cu șansa a doua in returul de saptamana

- Morten Jensen (42 de ani), antrenorul lui Viking, a analizat partida cu FCSB din play-off-ul Conference League și a identificat cel mai periculos jucator roș-albastru. FCSB - Viking, prima manșa din play-off-ul Conference League, se joaca azi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul va fi televizat…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la FCSB, analizat duelul cu Viking din play-off-ul Conference League. FCSB - Viking se disputa joi, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro TV Dica nu considera ca se va tranșa calificarea inca din primul meci, echipa din Norvegia…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, anunța doua transferuri iminente dupa calificarea in play-off-ul Conference League. FCSB a trecut de Dunajska Streda, 2-0 la general, și o va infrunta pe Viking, locul 5 in Norvegia, pentru un loc in grupele Conference League. Cel mai probabil,…