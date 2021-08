Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei nationale de fotbal, Nicolae Dica, va rata meciurile din luna septembrie, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Fotbal. ''In urma rezultatelor primite la testarea…

- Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a fost internat, duminica, pentru o serie de teste si analize suplimentare, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus. Ca masura de precautie, Bettel va ramane sub observatie 24 de ore. Xavier Bettel a fost testat pozitiv la coronavirus si a…

- „Trebuie accelerat ritmul de vaccinare, in caz contrar vom vedea la toamna o creștere a numarului de cazuri, in principal dintre persoanele nevaccinate”, a mai afirmat Razvan Cherecheș. Acesta avertizeaza ca „daca tulpina de virus este mai infecțioasa, este nevoie de un procent mai mare de persoane…