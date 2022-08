Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, e incantat de evoluția echipei sale din meciul cu Dunajska Streda, caștigat de roș-albaștri cu 1-0, in prima manșa din turul III al Conference League. Joi dimineața, Becali a trasat principalele concluzii ale partidei din Slovacia, comentand și evoluțiile celor…

- FCSB incepe meciul din deplasare cu echipa slovaca FC DAC 1904 Dunajska Streda cu David Miculescu si Bogdan Rusu titulari, joi seara, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, pe DAC Arena din Dunajska Streda, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Antrenorul e chipei FCSB, Nicolae Dica, prefațat prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Intalnim o echipa intr-o forma foarte buna, o echipa ofensiva, cu o dinamica buna, o echipa care isi doreste…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este important ca echipa sa sa obtina un rezultat pozitiv in prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League la fotbal, cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia, pentru a pastra sanse de calificare…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fost mare fotbalist la naționala Romaniei, nu crede ca Nicolae Dica ar trebuie sa ii titularizeze pe David Miculescu și Bogdan Rusu in meciul de miercuri seara cu Dunajska Steda. Dunajska Streda - FCSB, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa…

- Nicolae Dica (42 de ani) a condus marți seara antrenamentul oficial inaintea manșei tur cu Dunajska Streda. La ședința au participat și ultimele doua transferuri, David Miculescu (21 de ani) și Bogdan Rusu (32 de ani). Dunajska Streda - FCSB, prima manșa din turul III preliminar Conference League,…

- Gigi Becali aduce doi atacanți dintr-o lovitura! In ziua in care David Miculescu de la UTA a ajuns la București sa semneze contractul, patronul FCSB a anunțat și transferul Bogdan Rusu de la CS Mioveni. Cei doi jucatori vor incepe de astazi antrenamentele cu formația lui Nicolae Dica. Gigi Becali, doua…

- FCSB și Saburtalo se vor infrunta pe Arena Naționala, in manșa secunda din turul doi preliminar din Europa Conference League. In tur formația din Georgia a caștigat cu 1-0. Meciul se va desfașura joi de la ora 20.00 și va fi transmis in direct in Romania de un singur post de televiziune. Gigi Becali…