Nicolae Dică plănuiește să-și ia revanșa în faţa lui Silkeborg! Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, este multumit de atitudinea jucatorilor sai in victoria reusita duminica, la Ploiesti, cu Petrolul, si spune ca ros-albastrii au o revansa de luat in fata lui Silkeborg, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a pastrat doar patru jucatori care au fost titulari cu Anderlecht pentru formula de start a meciului cu echipa daneza Silkeborg IF, care are loc joi seara, pe Silkeborg Stadium, in Grupa B a competitiei de fotbal Europa Conference League. Fii la curent cu…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa lupta pentru ocuparea pozitiei a doua in grupa B a Conference League, alaturi de adversarul de joi, Anderlecht, si echipa daneza Silkeborg, englezii de la West Ham fiind considerati favoriti. Fii…

- FCSB iși incepe debutul in grupele Conference League, in compania celor de West Ham United, pe 8 septembrie, de la ora 22:00. Antrenorul roș-albaștrilor, Nicolae Dica, și-a facut temele inaintea duelului cu ”ciocanarii”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa ar trebui, avand in vedere ca ocupa locul 13 in Superliga de fotbal, sa se gandeasca sa se apropie de primele 6 pozitii ale clasamentului, care sa ii permita calificarea in play-off, anunța agerpres.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa nu a reusit sa castige in primele patru etape ale Superligii si a precizat ca aceasta trebuie sa se impuna in partida cu Chindia Targoviste. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a declarat cp meciul cu FCSB este estre de important, el spunfaand ca banii din Eruopa asigurp bugetul pe un an de zile, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei FCU Craiova 1948, traverseaza o forma foarte buna, dar a subliniat ca fotbalistilor sai nu le este teama de nimeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Soferul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in data de 7 iulie, la Targoviste, a fost retinut, joi, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti pentru ucidere din culpa, in urma unor audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…