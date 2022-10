Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB, a susținut o conferința de presa in care a prefațat duelul cu Petrolul și in care a vorbit despre decizia de a folosit rezervele in meciul din Conference League. Petrolul – FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport,…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit desare posibilitatea ca Nicolae Dica sa fie demis dupa umilința cu Silkeborg. „Dica e ok, dar acum trebuie sa vorbesc și cu el, asta e o problema. Daca nu joaca echipa nimic trebuie sa vedem ce se intampla și cine e vinovatul. Nu se pune problema sa il schimb”,…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, i-a facut praf pe jucatorii folosiți cu Silkeborg, dupa infrangerea suferita in meciul de joi seara. Omul de afaceri s-a aratat surprins de calitatea slaba a jucatorilor folosiți in Danemarca. ”Normal ca ma deranjeaza ceea ce s-a intamplat. Nici eu nu ma asteptam la…

- Nicolae Dica este disperat. FCSB a lasat acasa titularii și s-a facut de ras in Danemarca, dupa ce a pierdut cu 5-0 duelul cu Silkeborg, din runda cu numarul trei din Europa Conference League. Antrenorul a recunoscut ca, in timpul partidei, s-a gandit ca strategia a fost greșita. Nicolae Dica, dezamagit…

- FCSB a avut o prima repriza de coșmar in Danemarca, primind 3 goluri de la Silkeborg, in meciul din grupele Conference League, terminat 0-5. Nicolae Dica a trimis rezervele in meciul din Danemarca, iar formația roș-albastra a avut o prestație dezastruoasa. FCSB - Silkeborg. Danezii, precum Barcelona…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a pastrat doar patru jucatori care au fost titulari cu Anderlecht pentru formula de start a meciului cu echipa daneza Silkeborg IF, care are loc joi seara, pe Silkeborg Stadium, in Grupa B a competitiei de fotbal Europa Conference League. Fii la curent cu…

- FCSB a plecat in Danemarca fara noua jucatori. Nicolae Dica a ascultat ordinul patronului, care a spus ca nu mai este interesat de cupele europene și va trimite pe teren la meciul cu Silkeborg fotbaliștii care au jucat mai puțin. In lot sunt totuși doua surprize: Rachid Bouhenna, cel despre care Gigi…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…