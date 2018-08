Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB joaca in aceasta saptamana manșa tur a play-off-ului pentru grupele Europa League. CFR Cluj va juca cu Dudelange, in timp ce FCSB o intalnește pe Rapid Viena. Primele meciuri au loc in deplasare, pe 23, iar returul are loc pe 30, in Romania. CFR Cluj trece printr-un moment bun și este…

- FCSB a trecut cu emoții de Hajduk Split, 2-1 la general, grație unui gol marcat de Harlem Gnohere in minutul 90+2 și s-a calificat in play-off-ul Europa League. FCSB va juca in play-off-ul Europa League cu Rapid Viena. Meciurile vor avea loc pe 23 și 30 august. FCSB va disputa manșa tur pe teren strain,…

- FCSB - Hajduk Split se joaca joi, de la ora 21:30, pe Arena Nationala. Meciul din mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa e transmis de Pro TV si e in format live blog pe www.prosport.ro.

- STEAUA - HAJDUK SPLIT LIVE PRO TV: "Maine va fi diferit si primordial pentru noi este sa marcam goluri. Sunt concentrati pe ce avem de facut. Hajduk este o echipa buna, cred ca gazonul de la Split i-a ajutat sa-si etalejeze jocul, dar cred ca maine vom impune noi jocul. Este primordial sa ne calificam…

- FCSB va evolua impotriva echipei austriece Rapid Viena sau a formatiei slovace Slovan Bratislava in barajul de calificare in grupele competitiei, in cazul in care va trece de formatia croata Hajduk Split in...

- Joi s-a tras cortina si peste turul II preliminar al Ligii Europa si, asa cum era de asteptat in urma rezultatelor din tur, FCSB a obtinut calificarea in faza urmatoare, la fel de normal cum FC Viitorul a iesit din circuitul european. * Vitesse Arnhem – FC Viitorul 3-1 (1-0), in tur 2-2. Vitesse…

- Marcel Popescu, dupa tragerea la sorți din Liga Europa: ”Universitatea Craiova pornește cu șanse egale, indiferent de adversarul din turul 3 preliminar”. Universitatea Craiova porneste „cu sanse egale” in turul 3 preliminar al Europa League la fotbal, indiferent daca adversara sa va fi echipa germana…

- Universitatea Craiova porneste "cu sanse egale" in turul 3 preliminar al Europa League la fotbal, indiferent daca adversara sa va fi echipa germana RB Leipzig sau formatia suedeza BK Haecken, a estimat Marcel Popescu, manager general al detinatoarei Cupei Romaniei "La nivelul acesta este…