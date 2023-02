Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Argeșenii raman, astfel, fara infrangere in 2023, insa ocupa in continuare ultimul loc al clasamentului. De cealalta parte, Rapid a ratat ocazia de a urca, chiar și temporar, pe treapta a treia a podiumului. Citește și:…

- Piteșteanul Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul echipei CS Mioveni, l-a laudat pe Adrian Mutu, antrenorul de la Rapid, inaintea meciului din campionat dintre cele doua echipe, potrivit Orange Sport. „Plecam cu sansa a doua. Rapid se bate la campionat. Au un lot bun, cu mare experienta, cu calitate.…

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…

- Alexandru Albu a oferit prima reacție dupa Rapid – FC Voluntari 4-1, din etapa a 24-a din Liga 1. Și Antonio Sefer a vorbit dupa succesul giuleștenilor. Echipa lui Adrian Mutu a obținut o noua victorie la scor. Alexandru Albu a dezvaluit ca secretul Rapidului pe teren propriu il reprezinta suporterii.…

- Nicolae Dica, antrenorul principal de la CS Mioveni, a lansat acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj. Partida U Cluj – CS Mioveni se va disputa la Mediaș, din cauza starii precare in care se afla gazonul de pe „Cluj Arena”. Nicolae Dica, acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj Nicolae…

- Nicolae Dica a fost instalat pe banca tehnica a echipei CS Mioveni. Antrenorul spera ca formația argeșeana va fi surpriza placuta a campionatului. “Stiu ca ma asteapta o perioada foarte dificila, dar sunt pregatit. Ma bucur ca cei din conducere s-au gandit la mine. Am avut rabdare sa ma astepte, pentru…

- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Nicolae Dica (42 de ani) negociaza in aceste momente cu CS Mioveni, ultima clasata din Liga 1. Nicolae Dica este liber de contract de la inceputul lunii noiembrie, dupa desparțirea de FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a primit mai multe oferte din ligile inferioare, dar acum este aproape de revenirea…