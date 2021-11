Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, ii da credit total selecționerului Mirel Radoi in ceea ce privește decizia de a-l convoca pe puștiul de 15 ani Enes Sali la prima reprezentativa. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe…

- La ceea ce poate fi ultima acțiune ca selecționer, daca FRF nu-l convinge sa ramana, Mirel Rado a șocat și l-a convocat pe Enes Sali, mijlocașul de 15 de ani de la Farul. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele…

- Mirel Radoi a anunțat lista cu cei 26 de jucatori pe care va miza in ultimele doua meciuri din preliminariile CM 2022 (cu Islanda pe 11 noiembrie și Liechtenstein pe 14). Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele…

- Mirel Radoi a anunțat lista cu cei 26 de jucatori pe care va miza in ultimele doua meciuri din preliminariile CM 2022 (cu Islanda pe 11 noiembrie și Liechtenstein pe 14). Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele…

- Dupa doua victorii (2-0 cu Islanda și 2-0 cu Liechtenstein), Romania se pregatește de meciul cu Macedonia de Nord. Macedonia de Nord – Romania, din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV.Reporterii GSP Alexandru Barbu, Viorel Tudorache…

- Romania a invins-o pe Islanda, scor 2-0, in a 4-a runda a preliminariilor Campionatului Mondial. Primul meci din mandatul lui Radoi in care naționala nu primește gol! Nicolae Stanciu (28 de ani) are mare incredere in generația care vine din spate. Nicolae Stanciu a fost cel mai bun „tricolor” in deplasarea…

- Liechtenstein - Germania și Macedonia de Nord - Armenia, meciurile adversarelor Romaniei din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial, se joaca astazi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro. Islanda - Romania, meciul naționalei „mari” din preliminariile Campionatului Mondial, se joaca astazi, de…

- In urma rezultului pozitiv primit dupa efectuarea testului PCR, Nicolae Dica, 41 de ani, antrenorul secund al naționalei de fotbal a Romaniei, va intra in izolare și nu va fi prezent la acțiunea dedicata celor trei meciuri de la inceput de septembrie, a informat vineri, 27 august, FRF . Nicolae Dica…