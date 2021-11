Stiri pe aceeasi tema

- Noul selecționer va avea cateva luni la dispoziție pentru a-și creiona strategia, Romania urmand sa joace anul viitor doar partide de verificare și meciurile din Liga Națiunilor. Dupa doi ani și un șir de eșecuri, barajul pentru Euro 2020, Liga Națiunilor și preliminariile Mondialului 2022, povestea…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa la Vaduz, ca nu dorește sa mai continue la conducerea primei reprezentative, dupa ratarea calificarii la barajul pentru Cupa Mondiala din 2022.

- Nicolae Dica (41 de ani), „secundul” lui Mirel Radoi de la naționala Romaniei, a discutat in cadrul unei emisiuni televizate despre situația lui Radu Dragușin (19 ani), fundașul imprumutat de Juventus la Sampdoria. Un scandal de proporții a izbucnit in fotbalul romanesc in momentul in care Dragușin…

- Exista informații conform carora Edi Iordanescu (43 de ani) ar pleca la Federația Romana de Fotbal și l-ar inlocui pe Mirel Radoi (40). Actualul selecționer a anunțat deja ca va parasi postul in noiembrie, dupa ultimul meci din preliminarii. Conflictul cu Becali ar putea sa-i fie chiar convenabil lui…

- Florin Prunea a criticat dur Federația Romana de Fotbal, dupa ce Mirel Radoi a anunțat ca va pleca in noiembrie de la naționala. Dupa 1-0 cu Armenia, Mirel Radoi a anunțat ca renunța la naționala dupa ultimele doua partide din preliminariile Campionatului Mondial, iar Florin Prunea, un aprig contestatar…

- Nicolae Dica (41 de ani), antrenorul secund al echipei naționale a Romaniei, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Lovitura pentru echipa naționala a Romaniei inainte de meciurile din septembrie din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Nicolae Dica, „secundul” selecționerului Mirel Radoi, a intrat in…

- Fie ca va ramane selecționer, fie ca va pleca dupa primele trei meciuri din aceasta toamna, Mirel Radoi iși vede in continuare de planul lui: intinerirea echipei. Lotul strans de selecționer cuprinde șase...

- Naționala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa categoric de Suedia, 0-3 (-21, -17, -16), in al doilea meci al grupei D de la Euro 2021. Isabelle Haak (22 de ani) a fost din nou cea mai buna jucatoare. Romania nu a avut nicio șansa in fața Suediei, in al doilea meci la Euro 2021, deși era cotata…