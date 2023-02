Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat dupa victoria cu CFR Cluj ca i-ar putea schimba in viitorul postul lui Octavian Popescu (20 de ani) pentru a-i face locul lui Florinel Coman in primul „11”. FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. ...

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U20, crede ca Tavi Popescu (20 de ani) nu poate juca inter, acolo unde Gigi Becali vrea sa-l vada de-acum inainte la FCSB. CONTEXT:Dupa CFR - FCSB 0-1, Becali a declarat ca Florinel Coman și Octavian Popescu ar putea fi in același timp pe teren, „decarul” roș-albaștrilor…

- Daniel Pancu nu este de acord cu Gigi Becali! Selecționerul naționalei U20 a vorbit despre poziția pe care ar trebui sa evolueze Octavian Popescu. Octavian Popescu a fost transferat de FCSB, in vara lui 2020, de la Regal București, pentru 200.000 de euro. Daniel Pancu nu este de acord cu Gigi Becali!…

- Nicolae Dica s-a declarat fermecat de golul inscris de Malcom Edjouma in CFR Cluj – FCSB 0-1, derby-ul din etapa a 24-a din Liga 1. Edjouma a inscris in minutul 88 golul victoriei pentru FCSB, cu o scarița din șase metri, dupa o pasa a lui Tavi Popescu. „Dicanio” considera ca reușita lui Malcom Edjouma…

- Dupa CFR Cluj - FCSB 0-1, Gigi Becali a anunțat ca ia in calcul schimbarea postului extremei Octavian Popescu. Jucatorul de 20 ani nu va fjuca in FCSB - FC Voluntari, dupa ce a vazut un cartonaș galben in Gruia, iar in locul sau va fi titularizat Florinel Coman. ...

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația in care se afla Florinel Coman. Extrema de 24 de ani a intrat in dizgrația lui Gigi Becali, dupa o serie de prestații slabe, iar patronul FCSB este gata sa renunțe la el, in schimbul a 3 milioane de euro. Mihai Stoica: „Florinel Coman…

- Nicolae Dica (42 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, s-a enervat in direct la TV și a ținut sa precizeze ca patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, nu i-a facut niciodata echipa, in perioada in care tehnicianul a activat la vicecampioana Romaniei. Fostul fotbalist a spus ca se consulta cu…

- Adrian Șut (23 de ani) a jucat puțin in sezonul acesta la FCSB, dar a atras interesul lui Trabzonspor. Campioana Turciei e dispusa sa achite o suma consistenta ca sa-l achiziționeze. Gigi Becali i-a tot scos la mezat pe Florinel Coman, pe Olaru, pe Octavian Popescu, dar mai aproape de un transfer e…