- Federația Romana de Fotbal l-a desemnat pe Kacso Endre ca selecționer al naționalei de futsal. In varsta de 45 de ani, Endre il inlocuiește pe Robert Lupu, care și-a incheiat mandatul la carma primei reprezentative. Kacso Endre, care ca jucator are in palmare 5 titluri de campion, 6 Cupe ale Romaniei…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a schimbat protocolul medical in ședința Comitetului de Urgența. Cea mai importanta modificare: minorii sunt exceptați de-acum de la regula testarii. Schimbarea este una utila si pentru copiii si juniorii cluburilor sportive, care vor putea participa la competitii fara…

- Florin Bratu este noul selecționer al naționalei de fotbal U21 a Romaniei, a anunțat luni Federația Romana de Fotbal. Acesta va conduce echipa pentru urmatorii doi ani, iar obiectivul este calificarea la la Jocurile Olimpice din 2024.

- REȘIȚA – Reșițeanul Ianis Doana, fiul antrenorului Leo Doana, a fost convocat pentru a participa la acțiunea de formare a lotului național U15, organizata de Federația Romana de Fotbal. Acțiunea se va desfașura la Mogoșoaia (teren sintetic/natural) și Buftea (teren sintetic/natural), pe stadioanele…

- Niciun caz de infectare cu COVID-19 nu a fost inregistrat la cele patru meciuri desfasurate la Bucuresti, pe Arena Nationala, in cadrul turneului final EURO 2020 la fotbal, a anuntat, joi, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. ''Masurile anti-COVID-19 luate la Bucuresti pentru desfasurarea…

- Informatie extrem de importanta, furnizata de Federatia Romana de Fotbal, pentru suporterii care vor sa asiste la partidele de la EURO 2020 gazduite de Arena Nationala din Bucuresti. Avand in vederea legislația naționala in vigoare privind desfașurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de Covid-19,…