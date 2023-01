Nicolae Dică a revenit pe banca tehnică: „Să fim surpriza plăcută a campionatului” Nicolae Dica a fost instalat pe banca tehnica a echipei CS Mioveni. Antrenorul spera ca formația argeșeana va fi surpriza placuta a campionatului. “Stiu ca ma asteapta o perioada foarte dificila, dar sunt pregatit. Ma bucur ca cei din conducere s-au gandit la mine. Am avut rabdare sa ma astepte, pentru ca au fost anumite conditii pe care le-am pus si in momentul in care s-au indeplinit o parte din ele am decis sa vin aici. Aici ma refer la cea financiara si la cea cu jucatorii. Ma bucur ca am reusit sa aducem acei jucatori ieri, chiar daca este tarziu din punctul meu de vedere, pentru ca avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

