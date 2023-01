Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- CS Mioveni – Petrolul e primul meci din Superliga al zilei de sambata. Cu o echipa schimbata, Nicolae Dica va incerca sa debuteze cu o victorie la Mioveni. Partida din cadrul etapei cu numarul 22 va incepe de la ora 17:00 și va putea fi urmarita pe Digi, Orange și Prima Sport. Inainte de startul […]

- Nicolae Dica, 42 de ani, are misiunea de a o pastra in Superliga pe CS Mioveni. Ce s-a intamplat in ultimii 7 ani trebuie sa ii dea mari speranțe antrenorului: formațiile care incepeau anul de pe ultima poziție au evitat retrogradarea in 4 dintre sezoane! Dupa doua mandate la FCSB, Dica revine in Liga…

- Dupa o perioada de tatonari, fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica, a acceptat sa preia banca tehnica a „lanternei roșii” din SuperLiga, CS Mioveni, debutand intr-un meci amical terminat la egalitate, 1-1, impotriva celor de la U Craiova 1948.

- Nicolae Dica (42 de ani) e la un pas sa semneze cu CS Mioveni, ultima clasata din Superliga. De la FCSB, o echipa cu pretenții de titlu, la CS Mioveni, „lanterna roșie” a campionatului. Liber de contract din noiembrie, cand a demisionat de la FCSB, Nicolae Dica e la un pas sa devina noul „principal”…

- Nicolae Dica revine in Superliga și este la un pas sa semneze cu argeșenii de la CS Mioveni, echipa aflata pe ultimul loc in clasament. Sursele ProSport susțin ca șefii clubului din Mioveni i-au acceptat lui Dica toate condițiile si șunt sanse foarte mari ca tehnicianul sa semneze zilele acestea. Citește…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu il mira schimbarile de antrenori din Superliga, el precizand ca tehnicienii nu au nicio protectie in Romania. "Nu ma mai mira nimic in fotbalul antrenor. Si zece daca vin tot nu ma mai mira. Daca cel…

- CS Mioveni a fost invinsa de FC Hermannstadt, scor 0-2. Flavius Stoican (45 de ani) spune ca nu se va opune daca șefii clubului argeșean vor dori o schimbare pe banca. CS Mioveni a ajuns la 6 meciuri consecutive fara victorie in SuperLiga. Ocupa ultima poziție, cu doar 8 puncte, iar suporterii argeșeni…