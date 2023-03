Nicolae Covaci a ajuns la URGENȚE. Ce a pățit liderul legendarei formații Phonenix? Nicolae Covaci a participat, miercuri seara, la proiecția filmului despre legendara formație, apoi le-a semnat autografe fanilor, urmand sa se deplaseze la un club din Arad, pentru concert. In acel moment, pentru ca nu se simțea bine, a decis sa se duca la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, potrivit aradon.ro .Surse din cadrul spitalului au declarat ca starea lui Covaci, la sosire, nu era foarte buna, prezentand frisoane și semne de viroza.„I-au facut investigații și acum a plecat inapoi la concert”, au transmis, in jurul orei 22:30, surse din cadrul unitații… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

