Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la OCDE reprezinta unul dintre cele mai importante obiective de tara si va permite Romaniei sa se alature unora dintre cele mai dezvoltate state ale lumii, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, marti, in cadrul reuniunii comitetului interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia…

- Premierul Romaniei a convocat, la Palatul Victoria, o noua reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Ciuca l-a desemnat cu aceasta ocazie pe Luca Niculescu coordonator național privind procesul de aderare la OCDE.

- Program pentru stimularea infiintarii de IMM-uri de catre femei Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Un program guvernamental prin care se doreste încurajarea si stimularea înfiintarii de întreprinderi…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica – OCDE. Cu aceasta ocazie, a fost analizat stadiul pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa…

- Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa primirea Foii de parcurs…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica - OCDE. Cu aceasta ocazie, a fost analizat stadiul pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial…

- “Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu OCDE s-a reunit astazi, la Palatul Victoria, cu participarea delegatiei Secretariatului OCDE care viziteaza in aceste zile in Romania in cadrul unei misiuni de lansare oficiala a discutiilor de aderare a Romaniei la Organizatia pentru…