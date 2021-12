Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca s-a intalnit joi, la Guvern, cu medicii de familie, cu care a discutat despre implicarea si responsabilitatea acestora in masurile care vor fi luate pentru combaterea valului 5 al pandemiei de Covid. "Am aflat ca peste 90% dintre medicii de familie sunt deja vaccinati, ceea ce este un…

- Premierul se intalnește cu medici de familie, intr-o reuniune care a inceput, joi, la Palatul Victoria. Intalnirea din 30 decembrie 2021 are loc in contextul in care, in ianuarie, Romania va intra in valul al cincilea al pandemiei. Probabil ca acest val va fi cu tulpina Omicron, cea mai contagioasa…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, joi, consultari cu structurile asociative din mediul public și privat, privind masurile de prevenire și combatere a pandemiei Covid-19. Alaturi de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la dialog au participat și alți specialiști implicați in identificarea și implementarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut joi consultari cu mai multe organisme din mediul public și privat pe marginea masurilor de prevenire și combatere a pandemiei Covid-19. El le-a cerut ministrului Sanatații și șefului DSU sa pregateasca sistemul sanitar pentur a face fața valului cinci al pandemiei.

- Universitatea John Hopkins din Baltimore, care elaboreaza o statistica naționala, a anunțat ca, de la inceputul pandemiei, in Statele Unite, peste 800.000 de persoane au decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus. Potrivit AFP, jumatate dintre decese s-au inregistrat sub administrația Trump și…

- Actiuni de informare si controale in municipiul Constanta. Care sunt noile reglementari legislative, pentru prevenirea efectelor pandemiei de Covid 19.Iata informatiile oficiale transmise de IPJ Constanta:In cursul zilei de astazi, politistii si jandarmii constanteni au desfasurat o actiune pentru informarea…

- "Romania nu a ajuns inca in varful valului patru al epidemiei de COVID-19" Cseke Attila. Foto: Arhiva. România a înregistrat marți, 19 octombrie, cel mai grav bilant de la începutul epidemiei…

- Romania nu a luat nicio masura pentru a preintampina situatia dezastruoasa in care s-a ajuns acum, dupa imbolnavirea unui numar foarte mare de oameni, in sezonul gripelor si virozelor. Medicii de familie...