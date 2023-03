Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca a salutat joi adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a legii prin care limba romana primeste statutul de limba oficiala in Republica Moldova, conform Agerpres.

Parlamentul Republicii Moldova a votat joi in a doua si ultima lectura proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toate legile Republicii Moldova, inclusiv in Constitutie, informeaza Deschide.md, Radio Chisinau si Newsmaker, potrivit Agerpres.

Premierul Nicolae Ciuca pleaca intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Informația a fost publicata in exclusivitate de TVR, iar vizita lui Ciuca vine la numai cateva saptamani dupa ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost in Romania.

Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Revenirea limbii romane la statutul de limba oficiala in Republica Moldova este o normalitate istorica și trebuie sa se intample cat mai repede", afirma Marcel Ciolacu.

Premierul Nicolae Ciuca a avut joi o intrevedere cu ambasadorii statelor membre UE acreditați in Romania, gazduita de Ambasada Suediei. Temele abordate au fost aderarea Romaniei la Schengen, Republica Moldova, precum și situația din Ucraina, scrie Mediafax.

Un barbat de 47 de ani din Valea Mare Pravaț, județul Argeș, a murit, miercuri, dupa ce a fost lovit de o ramura care s-a rupt de la copacul pe care il toaleta, potrivit Mediafax.

Nicolae Ciuca, Premierul Romaniei, a solicitat FMI sa-i acorde asistenta financiara Republicii Moldova, care a suferit de pe urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.