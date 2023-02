Premierul Nicolae Ciuca incepe astazi o vizita de lucru de doua zile in Egipt. In prima zi sunt programate convorbiri cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, precum și o intalnire cu reprezentanți ai comunitații romanești din Egipt și cu cetațeni egipteni care au studiat in Romania, informeaza Rador.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa…