- „Trebuie sa ramanem uniți, solidari, sa sprijinim Ucraina și sa impiedicam extinderea razboiului, in special in partea de sud a Ucrainei, la gurile Dunarii, cu consecința blocarii accesului Ucrainei la porturile de la Marea Neagra”, spune premierul Nicola

- Trei martori locali au declarat ca au auzit marți, 9 august, mai multe explozii puternice și au vazut fum negru ridicandu-se din direcția unei baze aeriene militare rusești de la Novofedorivka, in vestul Crimeei, scrie Ruters . Explosions at #russian occupying army base in occupied #Novofedorivka (…

- In pregatirile facute pentru intoarcerea pe Insula Serpilor, militarii ucraineni au fost asistati de fortele speciale britanice, afirma cotidianul britanic The Sun. Special Boat Service (o unitate cu destinatie speciala a Marinei Regale a Marii Britanii) a sosit cu ceva timp in urma, in Ucraina pentru…

- Ucraina și Rusia au semnat vineri, 22 iulie, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia și ONU privind exporturile de cereale și produse agricole via Marea Neagra. De precizat: textele sunt identice, dar semnate separat, la cererea Ucrainei, care refuza sa parafeze orice document doar cu Rusia. Secretarul…

- Directorul executiv al site-ului de investigatii Bellingcat, Christo Grozev, a declarat marti ca cel putin doi din cei cinci membri ai delegatiei ruse la negocierile de saptamana trecuta de la Istanbul privind deschiderea unor coridoare pentru reluarea exporturilor de cereale ucrainene blocate de…

- O vacanța pe litoralul marii Negre din Ucraina s-ar putea transforma intr-o tragedie. Despre aceasta atenționeaza Forțele Armate ale Ucrainei, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Potrivit aparatorilor, in ultimele zile pe mare au fost furtuni, iar aceasta inseamna ca apa a adus spre mal minele…

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

