Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca trebuie sa se intervina „rapid”, cu toate resursele nationale si europene, pentru a proteja agricultura si fermierii, mentionand ca principala prioritate este punerea in functiune a sistemelor de irigatii, iar toate ministerele de linie si autoritatile responsabile vor contribui la combaterea efectelor generate de seceta care afecteaza deja o mare parte din Europa. Prim-ministrul a convocat, la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura in care au fost…